LAYDA NOS QUIERE POBRES Y JODIDOS: PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL TEC

SE NIEGA A CREAR LA UNIVERSIDAD PESE A QUE HAY PRESUPUESTO, RECRIMINA

Escárcega .- Sin justificarlo, el Gobierno del Estado se niega a la creación de la Universidad Tecnológica, pues nos dice que le interesan la gente pobre, los indígenas, pero hace todo lo contrario, y es evidente que la gobernadora Layda Sansores “quiere mantenernos pobres y jodidos” pese a que hay presupuesto, recriminó José Luis Ramírez Negrete, presidente del Patronato de la Universidad Tecnológica de Escárcega.

Tras mostrar en su celular el video donde la mandataria afirmó que “ser mujer, ser indígena y ser pobre, es lo peor que te puede pasar en la vida”, Ramírez Negrete recalcó que el proyecto universitario para la gente pobre, marginada y despreciada, “y ya lo vimos en la voz de alguien que habla o finge que habla maya”.

Ya decidieron a través de la Comisión Estatal para la Planeación y Evaluación de la Educación Superior (Coepees) que no es factible nuestra propuesta, por la que hemos luchado durante años. “Nos están dando atole con el dedo, pues pedimos una Universidad para los pobres y nos lo niegan”, criticó.

No hay justificación, y la Coepees es un organismo manejado y manipulado por funcionarios del Gobierno del Estado, pero lo peor es que nos envían un documento notificándonos el hecho firmado por un secretario de Educación que no lo es (Román Rosas Quijano), subrayó al mostrar el oficio.

Quieren engañar a la gente, los jóvenes manifiestan que quieren progresar, que quieren prepararse, que quieren una educación, pero el Gobierno de Layda Sansores dice que no, y así la gobernadora los condena a ser pobres. “Hay presupuesto, lo dijo un alto funcionario de tu Gobierno (en alusión a la gobernadora), pero no quieren darle nada al sur del Estado, lo que se pretende es mantenernos pobres y jodidos”, expresó Ramírez Negrete.

Por último, reveló que tendrá reunión en la Presidencia de la República para tratar de obtener el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues la educación no deber ser coartada, sobre todo cuando se busca ayudar a los más necesitados, a los desprotegidos, a los hijos de campesinos, sobre todo si hay presupuesto, finalizó.