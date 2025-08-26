POLICÍA MUNICIPAL DE PABLO GUTIÉRREZ LÁZARUS REPRIME BLOQUEO DE TAXISTAS CON GAS LACRIMÓGENO EN EL PUENTE ZACATAL
El operativo para liberar el bloqueo en el puente Zacatal derivó en un fuerte enfrentamiento entre taxistas manifestantes y elementos antimotines de la Policía Municipal de Carmen, bajo el mando del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus. El conflicto comenzó cuando el comandante de la corporación advirtió a los inconformes que debían desalojar la vía, pero los ruleteros se negaron y exigieron justicia.
La situación se tornó violenta cuando los policías municipales emplearon gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Ante la represión, los taxistas se replegaron y huyeron del lugar, mientras algunos intentaban resistir el operativo.
De manera preliminar se reportó la detención de al menos dos taxistas. El desalojo provocó caos vehicular y tensión en la zona, aunque finalmente el tránsito sobre el puente fue restablecido tras varias horas de bloqueo.