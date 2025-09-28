ALITO LE DECLARÓ LA GUERRA A MORENA Y HABLA DEL “CÁRTEL DE MACUSPANA”: CÓDIGO MAGENTA

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó un nuevo ataque contra Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de haber creado lo que llamó el “Cártel de Macuspana” desde Palacio Nacional.

A través de un comunicado enviado a la Procuradora de Estados Unidos, al Departamento del Tesoro, al FBI y a la DEA, Moreno exigió que se abra una investigación internacional para esclarecer sus señalamientos, lo que calificó como una declaración de guerra política contra el partido en el poder.

Fuente: Código Magenta