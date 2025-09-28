INDIGNACIÓN EN EL PODER JUDICIAL, IMPONEN A ASESOR JURÍDICO DE LA GOBERNADORA EN EL TSJ

NI HOMENAJE PÓSTUMO LE HICIERON AL MAGISTRADO MINET

En el Poder Judicial de Campeche persiste la molestia y la decepción luego de la muerte del magistrado presidente Manuel Enrique Minet Marrero, quien falleció el pasado 22 de septiembre por un infarto, sin que se le haya rendido un homenaje institucional. Mientras tanto, la Comisión Permanente del Congreso local busca hoy imponer en el Tribunal Superior de Justicia a Pedro Alcudia, poblano, doctor en derecho, fracasado aspirante al Tribunal de Disciplina Federal y además acusado de ser violentador de mujeres, señalado como operador servil del gobierno.

Este día también pretenden nombrar a Vilma Caballero Escalante, jueza de control penal identificada por el servilismo que le tiene a la gobernadora.

La posible designación ha encendido críticas entre abogados y funcionarios judiciales, que califican estos movimientos como una evidente subordinación al poder ejecutivo. Pedro Alcudia es señalado por diseñar leyes a modo y promover campañas legales contra periodistas, mientras que Caballero Escalante es considerada pieza clave en audiencias de control penal bajo la administración de la gobernadora.

¿Así o más evidente el control del Poder Judicial?