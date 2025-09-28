domingo, septiembre 28, 2025
Lo último:
Locales

INDIGNACIÓN EN EL PODER JUDICIAL, IMPONEN A ASESOR JURÍDICO DE LA GOBERNADORA EN EL TSJ

user editor

NI HOMENAJE PÓSTUMO LE HICIERON AL MAGISTRADO MINET

En el Poder Judicial de Campeche persiste la molestia y la decepción luego de la muerte del magistrado presidente Manuel Enrique Minet Marrero, quien falleció el pasado 22 de septiembre por un infarto, sin que se le haya rendido un homenaje institucional. Mientras tanto, la Comisión Permanente del Congreso local busca hoy imponer en el Tribunal Superior de Justicia a Pedro Alcudia, poblano, doctor en derecho, fracasado aspirante al Tribunal de Disciplina Federal y además acusado de ser violentador de mujeres, señalado como operador servil del gobierno.

Este día también pretenden nombrar a Vilma Caballero Escalante, jueza de control penal identificada por el servilismo que le tiene a la gobernadora.

La posible designación ha encendido críticas entre abogados y funcionarios judiciales, que califican estos movimientos como una evidente subordinación al poder ejecutivo. Pedro Alcudia es señalado por diseñar leyes a modo y promover campañas legales contra periodistas, mientras que Caballero Escalante es considerada pieza clave en audiencias de control penal bajo la administración de la gobernadora.

¿Así o más evidente el control del Poder Judicial?

También te puede gustar

Circo de dinosaurios llega por primera vez a Campeche

telemarwebmaster_gs2m70wg

La manzana, un símbolo del Día del Maestro

Comuna limpia basurero clandestino tras denucia de Ricardo Medina

joscruzhtmp

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *