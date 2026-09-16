OCUPACIÓN HOTELERA CAE 12% EN VERANO; MOVIMIENTO FUE MÁS POR TRABAJO QUE POR TURISMO
San Francisco de Campeche.- La temporada vacacional de verano cerró con apenas 49% de ocupación hotelera en Campeche, una disminución de 12 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, informó Héctor Cámara Mijangos, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles.
El empresario explicó que el movimiento registrado durante este periodo no correspondió principalmente al turismo vacacional, sino a visitantes que llegaron al estado por motivos laborales. Ante este panorama, consideró necesario reforzar la promoción turística mediante eventos, presentaciones y publicidad en medios nacionales para atraer más visitantes.
Cámara Mijangos señaló que también se puede aprovechar la conectividad aérea de Mérida con ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana para promocionar Campeche como destino turístico y de inversión. La temporada comprendió del 16 de julio al 30 de agosto.