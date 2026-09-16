miércoles, septiembre 16, 2026
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APAGONES DEJAN SIN INGRESOS A TRANSPORTISTAS DE LA UTCAM; URGEN SUBESTACIÓN EN ATASTA: JESÚS SOLÍS

Ciudad del Carmen.- Las constantes fallas en el suministro eléctrico en la Península de Atasta no sólo afectan a habitantes y estudiantes, sino también los ingresos de transportistas que prestan servicio a la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCam), pues cuando se suspenden las actividades presenciales tampoco realizan traslados. Jesús Solís Montañés señaló que se trata de un problema de años y urgió concretar la subestación eléctrica proyectada para la zona, a fin de mejorar el voltaje y reducir las interrupciones.

“Cuando trabajamos ganamos y cuando no trabajamos no ganamos”, expuso. Detalló que normalmente realizan un viaje por unidad, con la participación de entre 10 y 15 vehículos, aunque actualmente el servicio se encuentra aproximadamente al 20% por el periodo de estadías. Las afectaciones también alcanzan a taxistas de la Península de Atasta que participan en el contrato de transporte.

Solís Montañés reconoció que la UTCam no es responsable de las fallas eléctricas, pero consideró que debería analizar la adquisición de una planta de emergencia para mantener sus actividades cuando falte el suministro. También insistió en acelerar la infraestructura eléctrica pendiente, pues los apagones afectan a comunidades, estudiantes, trabajadores y transportistas.

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