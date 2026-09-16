REFORZARÁN VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CASA POR CASA

Ante el riesgo que representa la rabia para animales y seres humanos, autoridades de Salud reforzarán la vacunación antirrábica de perros y gatos mediante brigadas móviles que recorrerán diferentes colonias de la ciudad.

José Esteban de la Cruz, coordinador de Epidemiología del Distrito Sanitario Número 3 para el Bienestar, explicó que durante septiembre se intensificarán las acciones y, en lugar de instalar únicamente módulos fijos, personal de Salud recorrerá las zonas con mayor demanda. Las brigadas avanzarán por las principales avenidas de las colonias para facilitar que los propietarios acerquen a sus mascotas y reciban gratuitamente la vacuna.

El especialista recordó que la inmunización contra la rabia debe aplicarse cada año. Si el último registro en la cartilla corresponde a hace dos años, indicó, la protección ya requiere actualización. Destacó la importancia de prevenir esta enfermedad viral, pues señaló que cuando una persona infectada comienza a presentar síntomas neurológicos, la probabilidad de fallecimiento es cercana al 100%.

En perros y gatos, algunos signos de alerta son pérdida del apetito, dificultad para beber agua, cambios de comportamiento, tendencia a esconderse, agresividad y salivación excesiva.

La vigilancia tendrá especial importancia en colonias próximas a manglares y sectores con presencia de perros callejeros, debido a la posible interacción con fauna silvestre. El funcionario mencionó al mapache como uno de los animales que también puede transmitir el virus.