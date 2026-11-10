LA 4T ACABÓ CON EL PARQUE PRINCIPAL DE TENABO, LAMENTA EXCOMISARIO EJIDAL; “ESTÁ MUY FREGADA LA COSA CON ESTE GOBIERNO”

—Por falta de juegos, los niños solo se sientan en las bancas.

Tenabo.- El excomisario ejidal de Tenabo, Alonso Euán López, acusó que la 4T acabó con el parque principal y sus juegos, por lo cual ahora los niños solo se sientan en las bancas.

En su denuncia expuesta en redes sociales, señaló: “Antes salíamos al parque a llevar a los pequeños a que jueguen un rato; es más, a veces no se querían quitar de los juegos, pero ahora está muy fregada la cosa con este Gobierno”.

En Tenabo hay mucho por hacer y es cuestión de tener voluntad. “Si alguien lo puede compartir se lo agradecería, para que vean cómo está nuestro Municipio. Dicen que es la transformación, pero esto va de mal en peor”, expresó Euán López en el video que publicó.

La denuncia generó reacciones de cibernautas, uno de los cuales escribió: “Pero si la presidenta municipal está casada con un tremendo rata”. Otro refirió: “Esa es una realidad”.