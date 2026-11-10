ALIANZA MAGISTERIAL RESPALDA A ESTUDIANTES DE CHINÁ Y CUESTIONA AL COBACAM POR IMPONER RESTRICCIONES SIN RESOLVER DEFICIENCIAS TECNOLÓGICAS

El dirigente de la Alianza Magisterial y Ciudadana, José Segovia Cruz, respaldó la protesta de los estudiantes del plantel 18 del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM), en Chiná, y cuestionó que las autoridades educativas anunciaran mejoras en los equipos de cómputo y el servicio de internet hasta después de que los jóvenes manifestaron su inconformidad.

Criticó la respuesta de la institución, al considerar que las autoridades debieron atender con anticipación las fallas de internet y la falta de equipos adecuados, en lugar de anunciar soluciones después de la protesta y calificó esta actuación como una estrategia de gestión de crisis y sostuvo que, si las autoridades cumplieran oportunamente con sus responsabilidades, los estudiantes no tendrían que recurrir a manifestaciones para exigir mejores condiciones educativas.

Segovia Cruz calificó la protesta como legítima, pues los alumnos denunciaron deficiencias en las herramientas tecnológicas del plantel ante la intención de restringir el uso de teléfonos celulares. Señaló que, mientras en educación básica existen disposiciones más estrictas, en el nivel medio superior las instituciones tienen facultades para regular estos dispositivos, pero consideró un error imponer una prohibición absoluta.

El representante magisterial coincidió en que los celulares deben utilizarse con fines académicos dentro de las aulas, siempre que su uso forme parte de la planeación docente, sin embargo, advirtió que impedir completamente su utilización afectaría la comunicación de los estudiantes con sus padres y familiares, especialmente por cuestiones de seguridad.

Por ello, propuso que el COBACAM habilite espacios comunes debidamente señalados donde los jóvenes puedan utilizar sus teléfonos durante sus tiempos libres, sin interferir con las actividades escolares.