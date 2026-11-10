martes, noviembre 10, 2026
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CAMIONETA SE CHOCA CONTRA LOCAL DE MADERA EN EJIDO MATAMOROS; CONDUCTOR HUYE, PERO POLICÍAS LO LOCALIZAN

Una camioneta terminó impactada contra un local construido de madera en el ejido Matamoros, lo que provocó daños materiales de consideración. Tras el accidente, el conductor abandonó el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo chocó contra la estructura del establecimiento, lo que ocasionó afectaciones materiales. Sin embargo, el responsable se retiró antes de que las autoridades pudieran intervenir.

Aunque inicialmente se desconocía la identidad del conductor, elementos policiacos lograron localizarlo posteriormente en la ciudad de Escárcega, donde tomaron conocimiento de lo ocurrido para determinar las responsabilidades correspondientes.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el saldo fue únicamente de daños materiales.

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