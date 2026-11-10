¡ESCÁNDALO EN EL IEEC! BAJO LA PRESIDENCIA DE JUAN CARLOS MENA SE OTORGÓ CONTRATO DE CASI 38 MILLONES A EMPRESA VINCULADA AL CLAN TADDEI

Vía: Así es Campeche Noticias

Las revelaciones de la expresidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Lirio Guadalupe Suárez Améndola, colocaron bajo cuestionamiento la gestión de su sucesor, Juan Carlos Mena Zapata, en cuya presidencia provisional se habría otorgado un contrato por 37 millones 867 mil 538 pesos con 80 centavos a Corporativo ZEG S.A. de C.V., empresa señalada por sus presuntos vínculos con la red de negocios conocida como el Clan Taddei.

El señalamiento cobra relevancia después de que Suárez Améndola denunciara públicamente que, antes de su destitución en enero de 2024, recibió presiones para favorecer a una empresa en la asignación de un contrato. Según su testimonio, rechazó la propuesta porque consideraba necesario realizar una licitación pública conforme a la legislación aplicable.

Tras su salida, Juan Carlos Mena Zapata asumió la presidencia provisional del organismo electoral. De acuerdo con la información difundida, durante ese periodo Corporativo ZEG, vinculada a los empresarios Hernández Casillas, obtuvo el contrato millonario que ahora genera cuestionamientos sobre el procedimiento de contratación y las condiciones en que fue adjudicado.

A las sospechas se suman denuncias públicas difundidas desde febrero de 2024, en las que se afirmó que un consejero electoral habría viajado a la Ciudad de México para negociar contratos con representantes de Corporativo ZEG y Cajas Graf. También se señaló una presunta simulación del proceso de licitación, aunque estas acusaciones requieren pruebas documentales y una investigación oficial para establecer su veracidad.

Otro de los personajes mencionados es el consejero Abner Ronces Mex, a quien Suárez Améndola atribuyó un episodio de intimidación durante una sesión del Consejo General del IEEC, cuando presuntamente le presentó una corona fúnebre. La exfuncionaria relacionó las presiones que enfrentó con su negativa a aceptar acuerdos que consideraba contrarios a sus obligaciones.

Ante estos señalamientos, han surgido llamados a revisar las contrataciones realizadas durante la presidencia de Mena Zapata, particularmente el contrato de casi 38 millones de pesos. Hasta ahora, la información proporcionada no acredita que la adjudicación haya sido ilegal ni que Mena Zapata o Ronces Mex obtuvieran beneficios personales; tampoco incluye una respuesta de los funcionarios o de la empresa señalada.