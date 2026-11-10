DELMA RABELO ACLARA QUE PROPAGANDA ES POR SU INFORME LEGISLATIVO Y NO POR UNA CAMPAÑA ELECTORAL

Ante los comentarios que surgieron en redes sociales después de que este fin de semana apareciera publicidad con su imagen en la avenida Gobernadores y otros puntos de la ciudad, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delma Rabelo Cuevas, aclaró que los anuncios forman parte de la difusión de su próximo informe de actividades legislativas.

La legisladora explicó que el propósito de esta publicidad es informar a la ciudadanía sobre el trabajo que ha realizado en el Congreso del Estado y descartó que se trate de actos anticipados de campaña, pues los mensajes no hacen referencia a candidaturas ni solicitan el voto.

Respecto al financiamiento, Rabelo Cuevas aseguró que los promocionales fueron cubiertos con recursos propios, provenientes de su salario, como parte de las actividades de difusión de su labor legislativa. Asimismo, invitó a la ciudadanía a asistir a su informe, programado para el jueves 12 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, en la explanada del PRI.

Entre los principales resultados que presentará destacó las iniciativas relacionadas con la salud, los derechos de las mujeres y la protección de la niñez, particularmente la Ley Alejandra, enfocada en la atención de la endometriosis, así como las propuestas que han recibido el respaldo unánime de las distintas fuerzas políticas del Congreso.