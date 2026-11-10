TRAS DENUNCIA DE AMBIENTALISTAS PROFEPA DECOMISÓ MÁS DE 200 PRODUCTOS DE CAREY EN CAMPECHE

-Grupo Ambiental Profuna lamenta que persista el comercio ilegal de derivados de tortugas marinas.

La venta ilegal de productos elaborados con carey continúa en Campeche, pese a las restricciones para proteger a las tortugas marinas, denunció Dayna Miranda Pérez, representante del Grupo Ambiental Profauna, quien informó que las autoridades decomisaron más de 200 artículos derivados de esta especie.

La ambientalista explicó que, tras una denuncia presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se logró asegurar una variedad de productos, entre ellos aretes, pulseras y otros accesorios, sin embargo, advirtió que estos artículos todavía se comercializan de manera clandestina.

Miranda Pérez también dio a conocer que durante la temporada se detectaron dos casos de tortugas muertas relacionados con presunto aprovechamiento de sus restos: uno en Punta Xen y otro al inicio de la temporada en Playa Norte, en Isla Aguada. Ambos hechos fueron denunciados ante las autoridades correspondientes.

En contraste, destacó que durante la temporada no recibieron reportes de saqueo de huevos de tortuga marina en Campeche, lo que consideró un dato favorable para los esfuerzos de conservación de estas especies.

La representante de Profauna pidió a la ciudadanía evitar la compra y el consumo de carne, huevos y artículos elaborados con derivados de tortugas marinas. Asimismo, señaló que los casos relacionados con la intervención humana deben denunciarse para que las autoridades investiguen y determinen las responsabilidades correspondientes.