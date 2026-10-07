SE INTENSIFICA LA TORMENTA TROPICAL ISAÍAS CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS DE 75 KILÓMETROS POR HORA; SE UBICA A 376 KILÓMETROS DE ISLA ARENA
AVIÓN CAZAHURACANES YA LA MONITOREA
La tormenta tropical Isaías continúa fortaleciéndose mientras se desplaza por aguas del Golfo de México, pues ahora registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, y se encuentra a una distancia de alrededor de 376 kilómetros al noroeste de Isla Arena y aproximadamente 425 al noroeste de Campeche, reportó la Secretaría de Protección Civil.
Recomendó a la población mantenerse informada acerca de la evolución de este sistema tropical, y extremar precauciones por el incremento del potencial de lluvias durante el transcurso del día.
Por su parte, Meteorología Yucatán dio a conocer que un avión cazahuracanes ya investiga a la tormenta tropical.