¡CASI 26 MIL PESOS AL MES POR IR UN DÍA A LA SEMANA! EXHIBEN COMO PRESUNTO “AVIADOR” AL PRESIDENTE DE LA BARRA MEXICANA DE ABOGADOS EN CAMPECHE

—Al mes recibe casi 26 mil pesos y sólo aparece los miércoles para registrar su asistencia y retirarse.

Escárcega.- Una denuncia enviada a nuestra Redacción señala que Roberto García Lara, presidente del Comité Directivo del Capítulo Campeche de la Barra Mexicana de Abogados y afín a Morena, cobra 25 mil 948 pesos con 80 centavos al mes bajo el concepto de “apoyo docente” en el Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, a donde presuntamente sólo acude los miércoles para registrar su asistencia y retirarse.

Los documentos anexados a la denuncia precisan que García Lara aparece adscrito a la Subdirección Académica de Investigación e Innovación.

El denunciante expone también que Dany Dzib Cahuich, director de la institución, se siente protegido por tener en la nómina al representante de la Barra Mexicana de Abogados. Además, lo acusa de ser prepotente con el personal docente y administrativo, de traer gente de Calkiní para quitarles espacios a los escarceguenses y de amenazar con despedir a todos sin pagarles un solo peso.

Dzib Cahuich, agrega la denuncia, tiene en la jefatura de División a su colaborador más cercano, Rodolfo Bernés, con un sueldo de poco más de 41 mil 900 pesos, mientras que quien realiza esas funciones gana 14 mil 872 pesos.

También, según la denuncia, el director asignó plazas de manera directa a amigos investigadores, como Emanuel Chi y Kevin Avilés. “Es una porquería”, resumió el denunciante.