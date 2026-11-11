miércoles, noviembre 11, 2026
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CAMIONETA DE LA CFE TERMINA ENTRE ÁRBOLES DEL CAMELLÓN TRAS APARATOSO CHOQUE EN LA AVENIDA SOLIDARIDAD

Escárcega.- Un aparatoso choque entre dos camionetas sobre la avenida Solidaridad, en Escárcega, dejó cuantiosos daños materiales y una de las unidades terminó sobre el camellón central. Pese a lo fuerte del impacto, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

El presunto responsable sería el conductor de la camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien aparentemente circulaba a exceso de velocidad y no logró evitar la colisión contra el otro vehículo.

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