En una audiencia realizada de manera urgente la tarde de este jueves, la Juez Cuarto Interina del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, Guadalupe Beatriz Martínez Taboada, decidió modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que mantenía recluida a Arle del C. C. T., acusada por el homicidio de Vianey González Vargas. La resolución permitirá que la imputada continúe el proceso legal en libertad.

El fallo se dio después de que la juez reclasificara el delito de homicidio doloso a homicidio culposo, argumentando que la acusada enfrenta problemas de salud que justifican su salida del Cereso de San Francisco Kobén. Esta determinación ha generado inconformidad entre los familiares de la víctima y sectores de la sociedad campechana, quienes cuestionan la decisión judicial.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron en la colonia Lazareto, cuando Vianey González Vargas fue arrollada en las inmediaciones de la glorieta Lázaro Cárdenas. La víctima falleció debido a múltiples lesiones graves, entre ellas traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia subaracnoidea y fracturas en la zona craneal. En un principio, la juez había imputado a Arle del C. C. T. por homicidio doloso, señalándola como directamente responsable.

Cabe recordar que la jueza Guadalupe Beatriz Martínez Taboada violó los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana al imponer censura previa al periodista Jorge González Valdez y al medio Tribuna de Campeche, contraviniendo la libertad de expresión y la prohibición de censura previa.

El cambio de clasificación del delito y la aplicación de una medida menos restrictiva reavivan el debate sobre el papel de las medidas cautelares y la interpretación judicial en casos donde se entrecruzan la protección de los derechos humanos y las condiciones particulares de los acusados.