AHORA ANUNCIAN “VIDEOJUEGOS DEL BIENESTAR”

El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció la creación de los llamados “Videojuegos del Bienestar”, con el objetivo de promover hábitos saludables entre niñas y niños, además de reducir la exposición a contenidos violentos en los juegos digitales. La propuesta busca impulsar desde edades tempranas una alimentación equilibrada, la práctica del ejercicio y la prevención de enfermedades como obesidad y diabetes. Aunque no se han dado detalles sobre la fecha de lanzamiento ni las plataformas, justifico que el proyecto pretende convertirse en una alternativa educativa y recreativa para las nuevas generaciones.

