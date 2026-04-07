¡ALERTA! MORENA PONE SU MIRA EN LOS AHORROS DE LOS TRABAJADORES PARA USARLOS EN INFRAESTRUCTURA

En voz del secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público (SHCP), senador Francisco Chiguil, Morena dio a conocer que Morena expedirá una ley con la cual el Gobierno Federal podrá utilizar hasta el 30% de nuestros ahorros (Afore), que equivalen en total a 6 billones de pesos, en infraestructura.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín alertó: “Otro ∆bu$o. Como ya se les acabó el dinero que de por sí es de los ciudadanos, van a ver de dónde sacan más. Ahora van por los ahorros también”.

Sobre el tema, en analista político Emilio Vallejo Rangel-Larios también emitió la alarma: “Despídete de tu Afore y de un retiro digno. Sí, así como lo leíste. ¿Te acuerdas cuando la propaganda de Morena acusó al Gobierno de Peña Nieto de invertir tu Afor en el Nuevo Aeropuerto en Texcoco? Pues, como de costumbre, los neopopulistas hicieron realidad aquello de que lo que acusaron a los neoliberales”.

A diferencia del NAIM, cuya rentabilidad estaba garantizada y, por ende, tu dinero crecería, el morenato podrá utilizar tu ahorro en infraestructura inútil que sólo pierde millones a diario, dígase el Tren Maya, el AIFA y Dos Bocas, subrayó, y sentenció: “A la n∆rco-d¡ct∆dura ya se le terminó el dinero y están creando a toda velocidad los mecanismos tramposos para exprimirte hasta el último centavo que tengas. Si Morena continúa en 2027 y 2030, te sugiero planear a qué país emigrar, pues México se terminó”.