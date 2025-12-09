EN REDES: MORENA ES UN COSTAL DE MAÑAS QUE APRENDIÓ LO NEGRO Y TURBIO DEL PRI PARA “AMARRAR” EL VOTO CON PROGRAMAS SOCIALES: FOX

En entrevista con el productor y conductor Melo Montoya, el expresidente Vicente Fox afirmó que parece estar más difícil sacar a Morena de Palacio Nacional que haber sacado al PRI de Los Pinos, ya que el partido guinda es un costal de mañas, ha aprendido todo lo negro y turbio que tuvo el priísmo, desde Calles y Cárdenas que repartieron la tierra para comprar voluntades y votos y del inicio de los programas sociales de Salinas con la clara intención de decir: “Órale, te doy dinerito cabrón, pero ahí de ti donde me falles, vayas a las urnas y votes por otro, te voy a suspender el dinero”.

Agregó que Morena encontró un mecanismo para “amarrar” el voto por la vía del programa social, lo cual es deleznable, indigno, pues la gente no tiene por qué arrodillarse y agradecer apoyos, y preguntó: “¿cómo rompemos eso ahora en esta elección del 2027 y la del 2030, cuando la gente buena de México está tontamente, lo que tengo que decir, agradecida con el dinero que es de ella misma, y le demuestra lealtad?”.