LLUVIAS EVIDENCIAN MALA PLANIFICACIÓN DE LA RECIÉN RECONSTRUIDA CALLE MANUEL GARCÍA EN PALIZADA

Las lluvias registradas anoche y durante la mañana de hoy martes en Palizada, generadas por el frente frío número 19, provocaron afectaciones en la calle Manuel García Jurado, recientemente reconstruida, a la altura del panteón municipal, pues quedó inundada ante la falta de drenaje pluvial adecuado.

Vecinos señalaron que pese a ser una obra nueva, el encharcamiento ha sido constante cada vez que cae una lluvia, lo que evidencia deficiencias en la planificación y ejecución del proyecto, y además, el agua estancada dificulta el paso vehicular y peatonal, representando un riesgo para quienes transitan por la zona.