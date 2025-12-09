ZUBIETA “SE LAVA LAS MANOS COMO PONCIO PILATO” POR SUSPENSIÓN DE SERVICIO DE KO’OX DURANTE LLUVIAS

El director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), Eduardo Zubieta Marco, se deslindó totalmente de la decisión de Movibus de retirar de circulación las unidades al recalcar que estos autobuses son más bajos por ser vehículos especiales para personas con discapacidad y adultos mayores, por lo que la empresa opta por detenerlos para evitar daños durante las lluvias.

Zubieta insistió en que la medida no fue ordenada por la ARTEC, dejando claro que la determinación recae únicamente en Movibus, lo que evidenció una postura evasiva ante la afectación directa a los usuarios.

El funcionario afirmó que su papel se limita a intervenir cuando existen irregularidades, injusticias o faltas cometidas por la empresa, y que solo en esos casos se aplican observaciones o sanciones. Enfatizó que la ARTEC no tiene atribuciones para ordenar suspensiones de circulación. Explicó que Movibus únicamente informa cuando enfrenta dificultades en ciertas zonas, información que sirve al gobierno para identificar calles que requieren obras contra inundaciones. Sin embargo, el deslinde generA críticas al percibirse como un intento de evadir responsabilidades en medio del conflicto por el servicio.