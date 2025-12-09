EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 09 DE DICIEMBRE DE 2025

LA HERENCIA TÓXICA DE SANSORES.

Los Frentes Políticos, de Excelsior, comentan de la “herencia tóxica” que dejará Layda Sansores a los campechanos: una deuda de mil millones de pesos a pagar en 20 años… además de pésimas cuentas, decrecimiento económico, servicios médicos colapsados, inseguridad y desempleo, un estado sin futuro. Leamos.

“El nuevo endeudamiento en Campeche no fue bien recibido. Layda Sansores solicitó deuda de mil mdp a 20 años para fortalecer la conectividad, pero hay desconfianza ciudadana. Y críticas sobre falta de apoyo a agricultores, presuntos, desvíos y acusaciones de corrupción. ‘Quiere irse con las bolsas llenas’, dicen usuarios de redes con enojo. Lo que para el gobierno campechano es un proyecto de infraestructura, para muchos es un retiro dorado disfrazado. ¿Se justificará el gasto o será otra factura que pagarán los que vienen? Lo cierto es que ya nadie le cree a la doña.”

¿Cómo creerle en quien no explicó en qué gastó más de 100 mil millones de pesos en 4 años? ¿Cómo confiar en quien financió su campaña con dinero del huachicol fiscal? ¿Cómo no dudar de quien resultó ser parte del huachicol del agua? ¿Cómo apostar por quien ha arruinado Campeche? Algo está mal, y por eso se niega a explicar en qué gastará el pretendido préstamo, Así de simple.

ENORME COLA DE CORRUPCIÓN DE LAYDA.

Según los Frentes Políticos, de Excelsior, el PRI va “a la baja” porque “en 2025, Alejandro Alito Moreno enfrentó su año más difícil. Presionado por denuncias de corrupción, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito durante su gubernatura en Campeche… por la actual gobernadora Layda Sansores…” Es paradójico que una mujer tan corrupta acuse a otros de corrupción. Aquí un breve recordatorio de la cola que arrastra.

Encubrió a Raúl Pozos Lanz y Armando Toledo Jamit, exhibidos en video, sacando millones de pesos en efectivo del palacio de gobierno. No investigó los millonarios desvíos de Xóchitl Mejía Ortiz en la Sebien, de Karla Sánchez Sosa e Isabel Espinosa Segura en la Sedumop, de Marcela Muñoz Martínez en la SPSC, de Ricardo Sánchez Cerino en el IEEA, de Luis López López en el Indajucam, de Eutimio Sosa Espina en Cultura y desde luego, los de su sobrina América Azar Pérez en la administración anterior.

Es enorme la cola de corrupción que arrastra Layda Sansores, quien se niega a explicar en qué ha gastado los más de 100 mil millones de pesos que ha ejercido en cuatro años y peor aún, amenaza ahora con endeudar a los campechanos. Pero esa corrupción no la ven en Morena, partido que sigue tratando de desviar la atención de sus fracasos y corruptelas acusando a sus antecesores de lo mismo que hacen ellos ahora. ¿Hasta cuándo?