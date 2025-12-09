martes, diciembre 9, 2025
MUERE AUTOMOVILISTA AL QUEDAR PRENSADO TRAS CHOCAR CONTRA TRÁILER DE DOBLE REMOLQUE

Sobre la carretera Campeche-Mérida, a la altura del kilómetro 53, entre Pomuch y Hecelchakán, un automovilista perdió la vida al quedar prensado tras chocar contra la parte trasera de un tráiler de doble remolque de conocida empresa galletera.


La víctima se dirigía hacia la capital del vecino Estado de Yucatán a bordo de un KIA tipo Río con placas de la entidad campechana, y cuya cabina quedó aplastada.


Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y de unidades de emergencias, así como paramédicos.

