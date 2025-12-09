ERNESTINA GODOY NO ASISTIÓ A LA MAÑANERA Y SHEINBAUM LA JUSTIFICA: “ESTÁ TOMANDO POSESIÓN DE LA FGR”

¿Y EL CASO DEL COCHE BOMBA EN MICHOACÁN?



A la pregunta de un reportero del por qué la fiscal general Ernestina Godoy no se presentó en la conferencia matutina, pues esperaban que asistiera, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó: “Ella decidió el día de hoy no venir, pues está tomando posesión de la Fiscalía, y ya podremos invitarla”.



Al respecto, el periodista Manuel López San Martín señaló en sus redes sociales que quedó sin respuesta una pregunta clave: “¿Por qué el coche bomba en Michoacán pasó de terrorismo a delincuencia organizada?”.