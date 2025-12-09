¡EN MÉXICO URGE CAMBIO DE SECRETARIO DE GOBERNACIÓN!



¿Durazo o Harfuch a Gobernación?

Locutor René Narváez Lozada

“La voz de México”

Omar García Harfuch es hoy el secretario de Gabinete y colaborador más confiable y leal de la presidenta Claudia, responsable de la seguridad nacional. Ha dado muestra de tener carácter y valor y ha detenido y combatido a los principales cuadros delictivos y criminales del país. Ha causado admiración y respeto en la ciudadanía y sus logros lo hacen candidato presidenciable si hoy fueran las elecciones. Además, tiene un súper poder político y coordinación y control de las Fuerzas Armadas y el Ejército, que no es nada fácil lograrlo. Por si fuera poco, tiene el control de la Guardia Nacional.

Rosa Icela se ha convertido en la secretaria de Gobernación incómoda para el equipo de Claudia Sheinbaum, y urge su remoción y, para no chocar con Obrador, mandarla como candidata aspirante de MORENA a gobernadora de su estado.

El asunto de los campesinos, que después de más de tantas reuniones no ha logrado atender de verdad y resolver, y los bloqueos a nivel nacional de los campesinos, aunados a los reclamos de los trabajadores del volante y sus agrupaciones de transportistas, hacen ver que es insostenible en la Secretaría de Gobernación a Rosa Icela, porque no tiene ni el pulso político ni el control ni las tablas para poder resolver sus reclamos, que de la noche a la mañana han incendiado al país y puesto contra la espada a la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta requiere a una persona con mucha experiencia y manejo político, que además sea confiable y que permita su interacción con las tribus políticas de MORENA, los grupos anarquistas, incluyendo el Bloque Negro, que cuenta con integrantes de los porros de la UNAM y estudiantes y ex estudiantes que son parte del grupo subversivo, y la oposición y la sociedad mexicana que se ha puesto ya en movimiento y que a gritos está pidiendo ser escuchada. Para muestras están las manifestaciones del Grupo Rosa y la Marcha de la Paz, y también ya vimos a la sociedad en movimiento con la marcha de los jóvenes de la generación Z y sus familiares, y las clases trabajadoras y media que marcharon por más de 25 estados y en la capital desde el Ángel de la Independencia y en toda la avenida Reforma, gritando FUERA MORENA, hasta llegar al Zócalo, donde fue reprimida por la propia estructura del gobierno federal, con la anuencia de Gobernación y la intervención del gobierno de la Ciudad de México con sus granaderos y grupos de pandilleros contratados, se dice que por Brugada, este 15 de noviembre de 2025. Lo que provocó que se incendiara el país y se calentara terriblemente el ambiente social y político innecesariamente.

Y digo innecesariamente porque hasta antes del asesinato de Estado de Carlos Manzo, lo que propició la marcha del 15 de noviembre de 2025, más o menos iba bien y con sus asegunes el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero después de lo del asesinato de Bernardo Bravo, el líder campesino limonero de Apatzingán, y el asesinato en Álamo, Veracruz, de Javier Vargas Arias, el líder campesino naranjero, y de lo que la gente señala como crimen de Estado del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, todo el escenario político del país se desconfiguró y descompuso, provocando el repudio y rechazo de toda la nación.

Alfonso Durazo Montaño, actualmente gobernador del estado de Sonora, es un político que ha transitado por muchos partidos políticos. Lo mismo por el PRI cuando este era poderoso, incluso fue secretario particular del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Después participó de manera externa en el PAN y ayudó a llegar a la presidencia a Vicente Fox. Después en el PRD asesoró a Andrés Manuel López Obrador en la Jefatura de Gobierno de la CDMX, y cuando Obrador fue candidato presidencial de MORENA, este le ayudó a llegar a ser presidente de la República Mexicana. Dentro de MORENA jugó un papel muy importante como consejero y fue designado secretario de Seguridad, por lo que su relación política con la oposición y diversos actores políticos de primer nivel lo hacen un elemento ideal para ser interlocutor con ellos dentro de la Secretaría de Gobernación, lo que hace muy posible que llegue pasando diciembre dentro de los cambios y ajustes del gabinete.

Finalmente diré: sí o sí, Rosa Icela Rodríguez ya dio todo lo que podía. Su prepotencia y cerrazón han provocado la inconformidad y las marchas y protestas. Además, sus amenazas son un acto de intimidación que molesta y agravia a los mexicanos y, por proteger los intereses de Obrador, dejó que se descompusiera el escenario social y político del país. “Incluso hay quien dice que traicionó a Claudia, eso no lo sé”, y por ello el cambio de secretario de Gobernación es… urgente.