PASAMOS DE LA MEGAFARMACIA, QUE NO SIRVIÓ, A LAS FARMACIAS DEL BIENESTAR QUE PARECEN TAQUILLAS DE CIRCO VIEJO: LORET DE MOLA; “OTRO FRAUDE”

Al resaltar: “Tiene que ver esto, es una joya”, en un video para Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola criticó la nueva estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para terminar con desabasto de medicinas: las farmacias del Bienestar, de las cuales hay 500 y mostró algunas, que comparó con las taquillas de circo viejo o como cuando en el súper dan muestras de yogur gratis, y así, aseveró, pasamos de al Megafarmacia que costó 15 mil millones de pesos y no sirvió para nada a estas ¿microfarmacias?



“Presumieron lo bien que está funcionando el programa Salud Casa por Casa, que consiste en que Servidores de la nación lleven recetas a las viviendas, pero no las medicinas, las cuales para recibirlas los beneficiarios deben salir de sus casas e ir a las farmacias del Bienestar”, agregó entre risas el comunicador.



Al video agregó el siguiente texto: “Otro fraude más, las farmacias del Bienestar que no llegan ni a puesto de tacos (sin ofender). ¿Qué daños pueden tener los medicamentos expuestos en la calle sin el debido almacenamiento? Lo último que les importa es la salud de los mexicanos”.