LAS OCURRENCIAS Y LA SIMULACIÓN DE LIZ HERNÁNDEZ PARA TRATAR DE JUSTIFICAR LA DEUDA DE MIL MILLONES DE PESOS: MARCO ANTONIO BAZÁN

Por medio de sus redes sociales, el periodista Marco Antonio Bazán critica las ocurrencias y la simulación de la secretaria de Gobierno, Liz Hernández Romero, en su intento por justificar la petición de deuda de mil millones de pesos a pagar en 20 años, pues primero dijo que sería para infraestructura carretera, pero después cambió la narrativa del gabinete laydista al asegurar que será para apoyar a campesinos, cañeros y ganaderos, y ante la postura de diputados morenistas de exigir explicación clara de lo que se hará con esos recursos, justificó que siempre esas diferencias van a existir, pero el diálogo es primero.

Bazán escribió: “Ante la polémica deuda que quiere contraer el Gobierno del Estado de Campeche, Liz Hernández Romero, secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche no sabe ni cómo ya justificar los mil millones de pesos que quieren adquirir de deuda. Primero señaló que era para invertir en infraestructura carretera, ahora dan un cambio en su discurso que va ser para apoyar a los campesinos, cañeros, ganaderos, es lo que señaló en entrevista”.

Desde que salió el tema de la deuda que van a adquirir, agregó, su justificación fue que era para la inversión de infraestructura carretera, eso fue el discurso de todos los funcionarios del gabinete laydista, ahora el discurso ha cambiado se están enfocado que los recursos serán en apoyo al campo. Esto luego de un grupo de diputados de Morena Sí no quieren aprobar el presupuesto que incluye la deuda de mil millones de pesos, es porque no está bien explicado y detallado dónde van a estar invertido los recursos, incluso los diputados de Morena que tienen dudas han sostenido una reunión con el Gobierno y diversos secretarios.

Y añade: “En entrevista breve con la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, ahora su discurso ha cambiado primero pone que los recursos serán para el apoyo al campo cuando antes lo primero era que iba ser para inversión carretera. ‘Estamos a favor de la inversión en Campeche, a favor de apoyar a los productores maiceros, cañeros, sí a la inversión y al apalancamiento financiero’, dijo”.

Por último, agrega: “Respecto a los diputados de Morena que están solicitando una mayor claridad del presupuesto, señaló que todo es cuestión de diálogo, no hay que olvidar que el Congreso del Estado es un ente diferente al Gobierno, es otro poder, siempre estas diferencias podrán existir pero el diálogo va ser primero. Finalmente, señaló que el Gobierno está en toda la mejor disposición de platicar y explicar a los diputados todas sus dudas con respecto a la deuda que se quiere adquirir, pero que deben de entender de que no es una deuda es una inversión”.