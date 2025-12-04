OPINIÓN: A FUEGO LENTO

¿ERES TÚ CLAUDIA, ADÁN O JESÚS?

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

La crisis política dentro de la Pandilla de MORENA en Campeche continúa escalando a niveles muy interesantes donde la REBELDÍA DEL LÍDER DEL CONGRESO DEL ESTADO ANTONIO JIMÉNEZ EL ALCALDE DEL CARMEN PABLO GUTIÉRREZ LÁZARUS contra Layda Sansores parece encaminado a extorsiones por CARPETAS DE FRAUDES MUTUOS, desvíos, corrupción y latrocinios al por mayor.

Las versiones alcanzan teorías no menos intensas, asegurándose contar con el apoyo directo desde PALACIO NACIONAL y otros aseguran el cariño tan sincero como a la “CANICA DEL TÍO LUCIO” estaría colocando la lucha por la PLAZA HUACHICOLERA, DE CONTRABANDO DE ARMAS, DESDE GUATEMALA A QUERÉTARO un tema donde las investigaciones desde los ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA pueden llegar a estadios nunca imaginados en la NARCO- TERRORISTA POLÍTICA MEXICANA.

Los alardes de poder se convierten en la réplica necia, de aquella fábula de las dos cabras tratando de imponer a su futura gubernatura, pues LA BARREDORA TABASQUEÑA supuestamente quiere a Pablito GUTIÉRREZ, mientras LAYDITA apuesta – de forma pero no de fondo – todas sus garras, pulgas y ferocidad para que sea LIZ HERNÁNDEZ ROMERO.

Los malosos que nunca faltan aseguran las manos que mueven la batalla de corruptos en Campeche , es el poderoso COORDINADOR DE ASESORES de la PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y EX VOCERO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, EL INTELIGENTE OPERADOR ESTRATÉGICO de HABILIDADES GATUNAS JESÚS RAMÍREZ CUEVAS y para consolidar la versión, un apologista anónimo infiltrado en la fauna del Laydismo que SE MOFA sin pudores de su “COMADRE DE LOS CHOCHITOS MULTICOLORES” filtra la foto con TOÑO antes de estallar el conflicto por los MIL MILLONES de pesos .

Lo interesante es analizar la tibia y casi complaciente postura del PARTIDO no sólo en CAMPECHE sino de su líder Nacional que están dejando crecer el tema y aquellos aplausos, alegorías, múltiples llamadas de felicitación “zorroridad” están ausentes.

Pablo Gutiérrez Lázarus presume tener todo el apoyo, simpatía, admiración y poder con la Ejecutiva Federal la que le ha garantizado hacerle su drenaje de aguas negras.

Pero no nos tragemos el anzuelo de todo este nuevo montaje de perversa picardía politiquera campechana donde sin recato involucran desde la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, al líder del Senado ADÁN AUGUSTO LÓPEZ y al COORDINADOR DE ASESORES JESÚS RAMÍREZ CUEVAS.

El verdadero juego es hacer ” NATURAL” EL CLÁSICO TERCERO EN DISCORDIA que ya está trabajando subterráneo su candidatura estableciendo en CARMEN oficinas de vinculación, pues la TÍA LAYDITA no está dispuesta a perder el control de toda la delictiva CADENA DE CORRUPCIÓN DE CAMPECHE, GUATEMALA Y QUERÉTARO.

La apuesta real es a favor del extorsionador sobrinito GERARDO SÁNCHEZ SANSORES- SANGRE DE SU SANGRE CACIQUIL- para extender la MALDICIÓN SANSORISTA y por ello, LOS MIL MILLONES LOS REQUIERE ” SESITO LOCO ” para trabajar el municipio del Carmen, MUNICIPIO QUE HA DEFINIDO LAS CUATRO ÚLTIMAS ELECCIONES DEL ESTADO.

Una vez más LAS COFRADÍAS DE LA CAPITAL CAMPECHANA intentan jugar con los ciudadanos como si fuéramos anencefálicos o conejillos de la psicópata experta en la manipulación de los renglones mentales – morales y sin escrúpulos torcidos de la decrépita humanidad.

¿Se IMAGINAN todos los robos garantizados EN CAMPECHE con la pareja GERARDO SÁNCHEZ SANSORES- AMÉRICA AZAR PÉREZ?