JORGE GONZÁLEZ VALDEZ PARTICIPA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL PANEL “EL ACOSO JUDICIAL COMO NUEVA FORMA DE CENSURA EN MÉXICO”, DURANTE EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS
Se vio obligado a salir del evento para conectarse a una audiencia por la denuncia arbitraria que Layda tiene en su contra
El XXI Encuentro Internacional de Periodistas “Periodismo en tiempos de reinvención”, realizado en el marco de la Feria Internacional de Libro en Guadalajara, tuvo como invitado especial al exdirector de Tribuna, Jorge Luis González Valdez, en el panel: “El ∆co$o judicial como nueva forma de censura en México”, aunque se vio obligado a salir del evento para conectarse a una audiencia convocada por la sala penal, derivada de la denuncia arbitraria que el Gobierno de Layda Sansores tiene en su contra por las críticas hacia su Administración.
Lo acompañan en el panel, Marcela Nochebuena, reportera en Animal Político; Rogelio Campos Cornejo, analista político; Hernán Gómez Bruera, periodista y analista político; Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19 oficina para México y Centroamérica, y Javier Schütte, abogado especializado en libertad de expresión.
Como moderadora está Elisa Alanís Zurutuza, periodista y conductora en Milenio TV.