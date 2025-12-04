jueves, diciembre 4, 2025
APRUEBAN LA LEY DE AGUAS Y LA TURNAN AL SENADO PARA SU TRÁMITE

Tras una jornada de 24 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Ley de Aguas y la envió al Senado para continuar con el proceso legislativo. El dictamen avanzó con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, cierre que reflejó la postura dominante en el pleno.

Durante el debate, legisladores de oposición insistieron en sus reservas sobre el contenido y los alcances de la nueva norma, mientras que las bancadas mayoritarias defendieron su aprobación como una decisión necesaria para actualizar el marco jurídico en materia hídrica.

