AMLO HABRÍA OPERADO LA SALIDA DE GERTZ: MINUTO CRÍTICO
El material difundido por Minuto Critico expone que la presidenta anunció un aumento al salario mínimo para calmar el descontento social, mientras en paralelo se desarrolló la abrupta salida de Alejandro Gertz Manero. Según el análisis citado, el exfiscal no salió por un tropiezo político, sino por una maniobra desde lo más alto del poder. Raimundo Rivapalacios señala que la presión decisiva no vino de Sherman, Adán Augusto ni de García Jarfuch, aunque una filtración vinculada a su equipo encendió la crisis, sino del propio Andrés Manuel López Obrador. La detonación ocurrió cuando se reveló que la FGR otorgó criterio de oportunidad al empresario Raúl Rocha, ligado a López Beltrán y al exdirector de Pemex, Octavio Romero Oropeza, decisión que habría indignado por hacerse sin avisar a la presidenta, al secretario de Seguridad ni a autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con la versión presentada, las filtraciones también involucraron a colaboradores de García Jarfuch, señalados de vender información a Rocha, lo que avivó tensiones internas. Desde Palenque, Rosa Icela Rodríguez habría transmitido el mensaje definitivo para que Gertz dejara el cargo, acción interpretada como una orden y no un consenso. Mientras en Washington surgió preocupación por el futuro de expedientes que tocan a figuras cercanas a la familia presidencial, en Palenque se habló de control recuperado. El video concluye cuestionando si esta lectura corresponde a la realidad y deja la respuesta al público.