NO HAY ACUERDO, SÓLO SIMULACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL: MOVIMIENTO AGRÍCOLA CAMPESINO; SI CAE EL CAMPO, TAMBIÉN EL PAÍS, ADVIERTE

En un video publicado en sus redes sociales, el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) dio a conocer que amaneció con una noticia que a los productores les duele e indigna, pues el Gobierno anunció con bombo y platillo un “acuerdo” por el maíz en Michoacán, Jalisco y Guanajuato pero en realidad es un engaño, pues no es un acuerdo, sino una simulación, pues no piden limosna, sino exigen justicia en su firme demanda de que el precio de la tonelada de maíz sea fijado en 7 mil 200 pesos, y no es capricho, sino lo mínimo para sobrevivir.

Al video que muestra de uno de los puntos de bloqueo carretero, agregó un texto donde se queja: “Como movimiento, se habla hoy con el corazón dolido, pero con la frente en alto. Nos ofrecen un precio que no paga ni el sudor de nuestras manos. ¿Cómo se atreven a hablar de “solución” cuando el fertilizante, el diésel y las semillas están por las nubes? Lo decimos claro: ¡No pedimos limosna, exigimos justicia!”.

Le decimos, agrega, al secretario Julio Berdegué Sacristán, con todo respeto: “No se puede presumir un ‘diálogo’ cuando no se escucha al que trabaja la tierra”.

Esta lucha no es sólo por el maíz. Es por el sorgo, el trigo, las frutas y cada producto del campo. ¡Lamentamos la ausencia total del Gobierno Federal para respaldar al sector que le da de comer a México! El campo sostiene la mesa de este país. ¡Si el campo se cae, se cae el país entero! Seguimos unidos, firmes y en pie de lucha. El maíz no se vende barato… ¡Se defiende con el alma! ¡Fuerza, compañeros! Hasta ahí la publicación.