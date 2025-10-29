MELISSA DEJÓ GRAN DEVASTACIÓN EN JAMAICA TRAS IMPACTAR COMO CATEGORÍA 5; HAY AL MENOS 10 MUERTOS

Jamaica enfrenta una de las peores tragedias naturales de su historia luego del paso del huracán Melissa, que impactó la isla este martes en la localidad de Westmoreland, al suroeste del país, con vientos que superaron los 300 kilómetros por hora.

El fenómeno, clasificado inicialmente como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, provocó daños catastróficos: vastas zonas del territorio permanecen bajo el agua e incomunicadas. La fuerza del viento derribó postes eléctricos, árboles y carreteras, además de colapsar buena parte de la infraestructura de comunicación.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos diez personas perdieron la vida a causa del huracán, tres de ellas en territorio jamaiquino.

El primer ministro Andrew Holness declaró al país “zona catastrófica” y confirmó los graves daños ocasionados por el meteoro, que horas después de tocar tierra descendió a categoría 4. Actualmente, Melissa continúa su desplazamiento hacia Cuba, donde las autoridades ya activaron la alerta máxima.

Más de 800 refugios fueron habilitados en toda la isla, brindando alojamiento temporal a cerca de 6,000 personas. Se reportan además severas inundaciones, cortes de energía, deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas, principalmente en las parroquias de St. Thomas, Portland y St. Catherine.

Las labores de rescate y evaluación de daños se mantienen, mientras organismos internacionales expresan preocupación por la magnitud de la emergencia y las posibles repercusiones en la región del Caribe.