ATRASOS EN TRASLADOS HASTA SUS DESTINOS POR TRANSBORDAR SIGUE CAUSANDO ENOJO EN USUARIOS DEL KO’OX

San Francisco de Campeche.- En el primer día del funcionamiento total de los camiones Ko’ox, el formar filas originadas principalmente por tener que transbordar en dos o más ocasiones, sigue generando contratiempos, atrasos para llegar a sus destinos y sobre todo enojo entre la ciudadanía, pues hay quienes para llegar al mercado deben abordar dos camiones, cuando antes sólo debían subir a uno.

Se reportó que en algunas colonias siguen funcionando camiones urbanos pero sólo trasladan hasta los paraderos.