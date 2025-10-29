CUBREN LOS CAMIONES KO’OX LAS RUTAS NORMALES O VAMOS A PARARLOS FRENTE A RADIO UNIVERSIDAD, ADVIERTEN

Quien planificó no está bien de la mente al dejar a abuelitos sin camión hasta el centro para que vengan a cobrar su pensión, y Pablo Sánchez es inepto, recalca

San Francisco de Campeche .- Manuel Berzunza, dirigente vecinal de la colonia Jardines, se manifestó en Palacio de Gobierno para exigir que los camiones Ko’ox retornen a las rutas normales y se dejen de experimentos, pues los ciudadanos tienen que caminar demasiadas distancias para abordar el autobús, y advirtió que de no haber respuesta de las autoridades, hoy a las 4:00 de la tarde pararán camiones frente a Radio Universidad.

“Exigimos buen servicio, sobre todo para niños y adultos mayores, porque los camiones nuevos no cubren toda la ruta, y si no lo pueden hacer que regresen las unidades viejas, porque quien planificó la ruta no está bien de la mente, pues dejó sin camión que llegue al centro a los abuelitos que vienen a cobrar su pensión y a los alumnos de la López Mateos”, aseveró.

Al preguntarle si venía a una audiencia con Pablo Sánchez, Manuel Berzunza reveló con esta van 3 veces que la ha solicitado pero no le resuelve nada, “es un vividor que dice que no sabe nada, para qué queremos gente inepta en los servicios públicos”. Mostró pancartas, una dirigida a la gobernadora y al director de la Artec donde recalca que no permitirán mal servicio, y la otra donde exigen que los camiones Ko’ox cubran la ruta como se hacía anteriormente.