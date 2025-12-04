jueves, diciembre 4, 2025
GOBIERNO DE SHEINBAUM ABANDONA EL CAMPO, ACUSAN PRODUCTORES DE TENABO

Juan Poot expresó que resulta lamentable que se destinen millones a Cuba y que, al mismo tiempo, al campo mexicano se le responda que no hay dinero. Aseguró que las dependencias están completamente controladas y esa situación provoca afectaciones. Por su parte, Alejandro Chi Calán indicó que cada vez que acuden a solicitar algún tipo de apoyo reciben la misma respuesta negativa.

Productores de Tenabo manifestan inconformidad con el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, al señalar que existen recursos para enviarlos a otros países mientras al campo se le niegan apoyos. Coinciden en que la falta de inversión mantiene en vulnerabilidad a quienes dependen de la actividad agrícola.

