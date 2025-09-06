CIRCULA EN REDES: ¡RING VIRTUAL! DESMIENTE MIGUEL SULUB A CARLOS UCAM POR LEY DE EXPROPIACIÓN

La aprobación de las reformas a la Ley de Expropiación enfrentó en redes sociales al diputado de Morena, Carlos Ucán Yam, contra el exlegislador federal del PRI, Miguel Ángel Sulub Caamal, intercambiando calificativos de mentirosos, incongruentes, traidores y ausentes de calidad moral.

“Mientes, acá ‘está el decreto…, muestra dónde está lo de los dos años que señalas”, lanzó Sulub Caamal, a lo que Ucán Yam respondió: “‘Mentir’ ni que fuera del PRI, en la transmisión en vivo del debate de la reforma de dicha ley, señalaron que se haría tal modificación, sino (sic) se hizo, podré rectificar mis dichos, lo que debería darte vergüenza es que defiendas algo que nunca defendiste, la ley que dice 10 años la votaron ustedes en 1981 (PRI), no tienes calidad moral…”.

El príísta contestó que “se ve que no saben ni lo que aprueban. Vergüenza es no saber lo que apruebas…La reforma que Morena promovió y que tú aprobaste es arbitraria. Morena es la cara de la incongruencia y del engaño, dicen defender al pueblo pero sólo buscan cómo robarle y que sea legal cínicamente”.

Ucán soltó: “No tienes calidad moral, si fuera así, el pueblo no nos hubiera elegido, por cierto tampoco el pueblo los hubiera desaparecido…”, a lo que Sulub respondió: “Morena es el rostro de la incongruencia y el engaño… son unos simuladores”.