NACIONAL: CAEN VICEALMIRANTE Y SOBRINO POLÍTICO DE EXSECRETARIO DE MARINA POR HUACHICOL FISCAL

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del almirante José Rafael Ojeda Durán, extitular de la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue detenido por su presunta relación con una red de huachicol fiscal dedicada al contrabando y evasión de impuestos en la compraventa de combustibles.

La captura ocurrió en un operativo federal en el que participaron la Semar, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, logrando además la detención de cinco hombres y dos mujeres. De acuerdo con las investigaciones, esta red estaría vinculada al aseguramiento de más de diez millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas, considerado uno de los decomisos más importantes de los últimos años.

Farías Laguna, considerado hasta ahora el servidor público de mayor rango detenido durante la administración de Claudia Sheinbaum, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde quedó a disposición de un juez federal. El caso fue turnado a las autoridades judiciales para determinar responsabilidades y deslindar la presunta participación del vicealmirante en las operaciones ilícitas.

Fuente: infobae, El Universal,