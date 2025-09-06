CIRCULA EN REDES: EXHIBEN LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LEYES DEL DIPUTADO PLURINOMINAL ANTONIO JIMÉNEZ

En redes sociales se generó un fuerte intercambio de comentarios entre el diputado Antonio Jiménez y Miguel Ángel Sulub, luego de que el legislador cuestionara sobre la naturaleza de las leyes, señalando que son “generales, obligatorias, permanentes, abstractas e impersonales”, y preguntando en qué parte del documento o exposición de motivos se establecía.

La respuesta de Miguel Ángel Sulub no se hizo esperar. Le recordó al diputado que, aunque no sea abogado, su cargo lo obliga a conocer lo básico en materia de leyes. “El primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado”, expresó Sulub, sugiriendo que cualquier estudiante de derecho de primer semestre podría ilustrarlo en temas legales.

Asimismo, subrayó que toda ley, al momento de expedirse, es de carácter general, por lo que no es indispensable que se mencione en la exposición de motivos, dejando en claro la falta de preparación del diputado.