FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN SABE SOBRE CONTRATOS DE OBRA NO CUMPLIDOS EN “CIUDAD SEGURA”, ARGUMENTA REHN

-95 MILLONES DE PESOS FUERON INVERTIDOS EN LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO PARA MARCELA

Bernhard Rehn, encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) del Gobierno del Estado de Campeche, aseguró que fueron invertidos 95 millones de pesos en la rehabilitación de diversas áreas de la llamada “Ciudad Segura”, y que se prevé una segunda intervención, aunque no pudo precisar cuándo iniciará, ni lo cuánto costaría.

El funcionario dijo que respecto a los contratos de obras asignados para levantar la Ciudad Administrativa que se dejaron de cumplir, la Fiscalía Anticorrupción continúa investigando, y la pregunta de cuántos son, no quiso precisar y pidió consultar con la Fiscalía sobre el avance en esa investigación.

Del edificio, dijo que después de 6 años de no utilizarse se solucionó el suministro de agua potable, el aire acondicionado, sanitarios y se establecieron áreas específicas como el K9 de caninos, las bodycam y otra de ∆rmerí∆.

Recordó que el edificio fue ocupado por la secretaría de Seguridad desde agosto del 2024, y aunque “faltan espacios por acondicionar, lo que necesita la policía está funcionando”.