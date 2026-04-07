CIUDADANÍA VIVE ATEMORIZADA POR EJECUCIONES Y NO A CAUSA DE “ALGUNOS MEDIOS” COMO AFIRMA LAYDA: JAVIER BELLO

FRACASA LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD QUE ENCABEZA MARCELA, Y LA FISCALÍA ESTATAL NO INFORMA SOBRE AVANCES EN INVESTIGACIONES

El presidente de la Contraloría Ciudadana en Carmen, Javier Bello Ávila, cuestionó las declaraciones de la gobernadora Layda Sansores, quien atribuyó a “algunos medios” de comunicación la percepción de inseguridad entre la población, pues su postura evade la realidad que enfrenta el Estado principalmente con ejecuciones hasta en la ciudad capital, lo que refleja el fracaso de la estrategia de seguridad que encabeza Marcela Muñoz.

El representante ciudadano le propuso hacer una consulta directa con la ciudadanía para conocer la percepción real sobre la inseguridad, porque los hechos hablan, negó que “algunos medios” hagan propaganda negativa, y advirtió que el descontento social podría incrementarse si no se atiende el problema de fondo.

La inseguridad no es una cuestión mediática, sino un problema tangible que se refleja en hechos delictivos en distintos Municipios de Campeche, y un ejemplo es Palizada, donde hasta la fecha no ha sido esclarecido el asesinato de una síndica, mientras los ocurridos en Carmen sólo engrosaron la lista. “Los hechos hablan por sí solos. No es una campaña de los medios, es la realidad que está viviendo la ciudadanía”, sentenció.

Bello Ávila afirmó que los actos delictivos, particularmente ejecuciones, se han presentado en diversas regiones del Estado, lo que genera temor entre la población, e incluso Municipios que antes eran considerados tranquilos han registrado hechos de violencia.

Asimismo, criticó la falta de información de la Fiscalía General del Estado sobre las investigaciones, detenciones y avances en los casos, pues sólo incrementa la incertidumbre entre los ciudadanos.

El presidente de la Contraloría Ciudadana también cuestionó la estrategia de seguridad estatal encabezada por la secretaria Marcela Muñoz, pues no ha dado resultados efectivos pese a que se argumenta que Campeche mantiene bajos índices delictivos en comparación con otras entidades, lo que, aseveró, no resuelve el problema, porque la gente sigue sintiéndose insegura en las calles y en sus hogares.