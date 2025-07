POR SER CHILANGO, ERICK REYES NO ENTIENDE LA REALIDAD DE CARMEN Y HACE DECLARACIONES IGNORANTES: PÉREZ ROLDÁN

Ciudad del Carmen.- El secretario general del Comité Directivo Municipal del PAN en Carmen, René Roldán Pérez, aseveró que son vergonzosas e ignorantes las declaraciones del dirigente estatal de Morena, Erick Reyes, quien calificó como “una payasada” atribuir la crisis económica del Municipio a la falta de pagos de Pemex, y criticó la falta de políticas públicas impulsadas por Layda Sansores.



Desde su doble calidad como dirigente partidista y empresario local, Roldán Pérez consideró lógico que no sepa la realidad carmelita, pues es foráneo, pero es una burla afirmar que no hay crisis. “Tal vez por ser chilango no entiende lo que vivimos todos los días aquí: inseguridad, falta de inversión y colapso económico”, puntualizó.



Lamentó que la gobernadora y el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus hayan permitido el desvío de eventos y recursos hacia la capital del Estado, en detrimento de Carmen que —aseveró—, es el verdadero núcleo económico de Campeche.



A la ausencia de políticas públicas eficaces para impulsar la economía local, el dirigente panista alertó que el deterioro se ha agravado por la falta de incentivos fiscales, de apoyo al sector empresarial y de proyectos de desarrollo que escuchen a los ciudadanos.

“No basta con ferias ni fiestas del mar, Carmen necesita estrategias económicas, incentivos reales y voluntad política, porque Morena sólo vive del presupuesto, paseando y minimizando los problemas”, enfatizó.



Finalmente, exigió a Erick Reyes, a los dirigentes y diputados de Morena ser más serios y responsables, pues la crisis económica y social en Carmen es real, profunda y cada vez más grave.