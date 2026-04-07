EMPRESAS FORÁNEAS DESPLAZAN LA MANO DE OBRA CAMPECHANA EN OBRAS; CMIC NO CAPACITA NI REGULA: QUERUBÍN PERALTA

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Seguridad, Limpieza, Hoteles, Restaurantes y Establecimientos Análogos y Servicios en General del Estado de Campeche, Querubín Peralta Ramos, denunció que las empresas foráneas que llegan a la entidad desplazan la mano de obra local al traer personal propio, lo que limita las oportunidades laborales de los campechanos, y lamentó que en la entidad las obras disponibles son escasas y de corta duración.

Explicó que uno de los principales argumentos para excluir a los obreros locales es la falta de certificaciones, lo que atribuyó a la inacción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), pues es el organismo que debería capacitar y regular al personal de la construcción ante la evolución de nuevas tecnologías y materiales, por eso urgen cursos.

Peralta Ramos destacó que actualmente muchos albañiles siguen laborando bajo esquemas tradicionales y sin el equipo de seguridad adecuado, mientras las empresas externas exigen usar casco, chaleco, botas y arneses para trabajos en altura, lo que evidencia la necesidad urgente de capacitación y profesionalización del sector en Campeche.

Asimismo, criticó que incluso cuando las obras son realizadas por empresas locales se registran prácticas de “m∆chet3o” salarial pese a la existencia de tabuladores establecidos por los sindicatos, y precisó que obras como la remodelación de unidades del Seguro Social y proyectos de infraestructura hidráulica han sido otorgadas a compañías externas, que además colocan a su propio personal en puestos clave.

Por último, hizo un llamado a autoridades como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a fortalecer la vigilancia en los contratos colectivos y promover programas de capacitación, pue las falta de oportunidades ha obligado a muchos campechanos a emigrar en busca de empleo, mientras en la entidad las obras disponibles son escasas y de corta duración.