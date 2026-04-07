ADDA SOLÍS PRESUME DERRAMA MILLONARIA EN CHUINÁ DURANTE SEMANA SANTA

La comunidad de Chuiná, en el municipio de Champotón, se colocó en el centro del debate tras darse a conocer que habría generado una derrama económica de 15 millones de pesos durante la pasada Semana Santa, según datos presentados por la secretaria de Turismo de Campeche, Adda Solís Peniche, quien informó que el total estatal superó los 112 millones de pesos.

El dato ha llamado la atención debido a que Chuiná carece de infraestructura hotelera formal, ya que el hospedaje se ofrece principalmente en espacios improvisados conocidos como “champitas”, donde visitantes cuelgan hamacas. A pesar de ello, la cifra representaría más del 13 por ciento del total reportado en todo el estado en apenas cinco días.

De acuerdo con la funcionaria, otros destinos como Ciudad del Carmen e Isla Aguada registraron alta ocupación, incluso con saturación en estacionamientos, mientras que municipios como Champotón y Escárcega reportaron niveles cercanos al 80 por ciento. Sin embargo, el caso de Chuiná destaca por el volumen económico atribuido a una comunidad de características rurales.

El Santuario de la Virgen de la Dolorosa atrae cada año a numerosos peregrinos, lo que impulsa la actividad comercial local basada en alimentos y hospedaje básico. No obstante, las cifras dadas a conocer han generado cuestionamientos sobre el cálculo de la derrama económica en la zona.

Fuente: La Neta de Campeche