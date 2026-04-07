ACTUALIZACIÓN: DESMIENTE PEMEX FUGA DE GAS EN REFINERÍA OLMECA DE DOS BOCAS

Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió una fuga de gas en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, al asegurar que opera con normalidad, y expuso que las imágenes que circulan en algunos medios corresponden a la liberación de vapor de agua de la planta coquizadora sin que sea un riesgo para la comunidad, personal y medio ambiente.

El texto señala: “Petróleos Mexicanos informa a la población que la Refinería Olmeca opera de manera normal y que no se ha presentado ninguna contingencia en sus instalaciones. Las imágenes que han circulado en algunos medios de comunicación corresponden a la liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora y no representa ningún riesgo para la comunidad, personal ni medio ambiente”.

Por último, exhortó a la ciudadanía “a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, para evitar confusiones y contar con información veraz y oportuna”.