POLICÍAS RECUPERAN SU LIBERTAD TRAS ENFRENTAMIENTO ARMADO EN CAMPECHE

Elementos de la Policía Estatal recobraron su libertad bajo reservas de Ley durante la noche del lunes 6 y la madrugada del martes 7 de abril, luego de ser investigados por su participación en un enfrentamiento a balazos ocurrido el pasado domingo 5 en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), antes de que venciera el plazo legal de 48 horas, el Ministerio Público determinó que los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. En estos hechos, cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas un elemento policiaco.

En cuanto a los detenidos, J.J.C.R., J.D.H.H. y F.T.R. permanecían hospitalizados, mientras que R.E.G.Q. se encontraba en los separos de la FGECAM. Los tres primeros son investigados por lesiones calificadas, ultrajes a la autoridad y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mientras que el cuarto enfrenta señalamientos por daños en propiedad ajena, ultrajes a la autoridad y lesiones calificadas.

Se prevé que tres de los implicados sean puestos a disposición de los Juzgados de Control una vez que reciban el alta médica. Además, la FGECAM enviará copia de la carpeta de investigación a la Fiscalía Federal de Campeche de la FGR, debido al aseguramiento de dos armas de fuego cortas.