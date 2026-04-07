OPINIÓN: SOMOS LA RESISTENCIA: EL MEROLICO DEL BIENESTAR. | Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

#21

6/Abril/2026

Fredo Corleone debía ser el heredero natural del emporio de los Corleone, a la muerte de Santino, <Sonny> Corleone. Era quien le seguía en orden genealógico.

Pero era un tipo… mmmmmm mediocre. Pusilánime. Siempre a la sombra de los demás.

Por eso Michael hereda el papel de líder de la familia.

Las historias de la Mafia ítalo americana, retratadas muy bien por Mario Puzo en las historias de Omertà, El Último Don, The Godfather, El Sicialiano y otras más, ayudan a comprender de cierta forma las conductas y estilos del ejercicio político en los cacicazgos mexicanos de Siglo Pasado y del actual.

Por ejemplo, las grandes familias de poder y de dinero, encumbrados políticamente, deciden quién o quiénes de sus vástagos y herederos cumplen funciones empresariales, de enlace o de activismo político.

Así los hijos de López Obrador, la familia Salinas de Gortari y más en lo local, la familia Sansores.

Ejercen el poder a plenitud. Y van insertando a sus miembros e integrantes como herederos políticos, como enlaces empresariales (los famosos Mr. 10%), o bien como presta nombres y/o como facilitadores de contratos y de asignación de grandes obras públicas.

Pagado todo ello, Of Course, con dinero público.

En Campeche llama la atención el activismo político de Gerardo Sánchez Sansores. Un personaje que se mueve con todo la fastuosidad que el caso lo amerita.

No tiene cargo público, pero tiene a Secretarios e integrantes del Gabinete que le dan cuenta o rinden pleitesía. El titular de la Unidad de Comunicación Social, Walter Patrón es el caso más evidente.

Personaje gris, mediocre y con una personalidad similar al de un lumbrícido.

Fue su prestanombres en la época de la Álvaro Obregón. La permanencia de Patrón Bacab en el cargo de la ineptitud y la estupidez sólo se entiende porque es un triste gato de quien lo regentea como meretriz de pueblo.

“Seso Loco” (aunque a veces parece más un Loco sin Seso) no tiene una fuente de recursos visible, pero gasta en demasía un dinero, que muchos tenemos la certeza la paga el erario de Campeche.

La clase política del estado, y más la que se mueve con camionetas blindadas, con guaruras y chofer están muy acostumbrados al silencio triste de los campechanos.

En un estado donde todo o casi todo se mueve al amparo del Poder Público, la crítica frontal y abierta, adquiere, per se, riesgos incalculables.

Pero no se trata de criticar por criticar.

Campeche ha sido saqueado en décadas pasadas por un Sansorismo rapaz, que es hoy un epítome de la más brutal Depredación, de una inmensa Degradación y de una miserable y absurda Depravación social y política.

¿Qué se puede presumir después de más de 4 años de gobierno?

Nada. Absolutamente nada.

La titular del ejecutivo estatal, es una de las peores evaluadas a nivel nacional.

La economía va en picada contundente. Han cerrado los negocios que ya todos perdimos la cuenta de su número.

La Inflación encuentra en esta entidad, uno de los estados con mayor índice inflacionario.

El gobierno federal acaba de anunciar una inversión importante en carreteras: Campeche está ausente. ¿La razón? Recibimos una inversión millonaria en Tren Maya y en Tren Ligero. El dinero nunca antes visto SÍ llegó a este estado. Pero la ineficiencia, la ineptitud y la estupidez de quienes hoy gobiernan, hizo que los campechanos perdieran la oportunidad de generar obras con dinero local y el diseño de más o mayor infraestructura…

Alrededor de qué???

Pues… precisamente!!! En torno a Tren Maya o al Tren Ligero.

Pero la inteligencia administrativa no es propia de un grupo político cuyo distingo es el hurto, el robo y la brutal desaparición de dineros públicos.

Hoy Gerardo Sánchez pretende ser ajeno a las decisiones de esta administración. Falso.

Hoy Gerardo Sánchez intenta traer las soluciones al atraso de Campeche. Patético.

Hoy Gerardo Sánchez es un Merolico del Bienestar… es, perdón por la expresión: un “engaña pendejos”.

Una disculpa por el exceso verbal, pero el término es una palabra del castellano reconocida por la Real Academia Española (RAE), con origen en el latín “pectiniculus”.

Seso Loco es cómplice y parte sustancial de una administración fracasada y fallida.

El más joven de una gerontocracia caduca, corrupta y decadente.

Responsables del peor momento en la historia de Campeche, desde que Colón llegó a esta hoy América Latina.

Hoy, de forma similar al “Fredo” de Puzo, pretende con toda sus limitaciones, ser el heredero de una dinastía que ya merece irse a administrar en privado, lo que por décadas y ya en dos siglos, se hurtaron del pueblo de Campeche.

Ojalá este pueblo, POR FIN, abra los ojos.

V. Améndola

Rōnin

Pd: y como siempre y por supuesto, hago responsable de mi seguridad a la señora que mal gobierna este estado.