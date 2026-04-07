EJECUCIÓN DE MOTOTAXISTA EN CARMEN ESTÁ VINCULADA AL CRIMEN ORGANIZADO

La ejecución de un mototaxista registrada el miércoles 1 de abril en la colonia 23 de Julio, en Ciudad del Carmen, es investigada bajo la línea de un posible ajuste de cuentas vinculado al grupo criminal Pura Gente Nueva (PGN), de acuerdo con fuentes cercanas a las indagatorias.

Aunque no existe una postura oficial confirmada, la Fiscalía General del Estado de Campeche mantiene entre sus principales líneas de investigación la posible participación de esta organización delictiva, así como un presunto móvil relacionado con la venta de narcóticos.

La víctima fue identificada como Javier A.C., de 51 años y conocido como “El Timbiriche”, quien fue ∆tac∆do a b∆lazo$ a corta distancia mientras conducía su unidad tipo “pochimóvil” en calles de dicha colonia.

Según los primeros reportes, 2 sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron, abrieron fuego en su contra y huyeron con rumbo desconocido, sin que hasta ahora se tenga registro de alguna detención. El ataque generó una rápida movilización de cuerpos de seguridad, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.