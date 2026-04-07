LOS CAPRICHOS DE LA PRINCESA: CAMPECHE SIN RECURSOS, MARCELA CON PALACIO | Por Enrique Arellano

Layda Sansores cumple los caprichos de la ‘princesa’ Marcela Muñoz. Un edificio que estaba destinado a concentrar todos los servicios administrativos para los campechanos -como el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad, cajas de Finanzas, el área de licencias de la policía y módulos de cobro para trámites municipales-, es decir, un espacio pensado para facilitar la atención en un solo lugar, fue reasignado.

Sin embargo, la gobernadora, bajo el argumento de combatir la corrupción, terminó entregándolo a Marcela Muñoz. Hoy, además, se anuncia una inversión de más de 100 millones de pesos para equipar sus oficinas, como si viviéramos en tiempos de emperadores y reyes del siglo XV.

Mientras tanto, se insiste en que no hay recursos: no hay dinero para pagar la luz, para el mantenimiento de carreteras estatales, para medicinas, ni para apoyar a pescadores, emprendedores o comerciantes. Pero para la ‘princesa’ Marcela, sí lo hay.

Campechanos, es momento de despertar rumbo a 2027.